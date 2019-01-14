نفوق قرابة 3 آلاف رأس من الماشية بسبب الحمى القلاعية وصغار المجترات

كشف مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة قدور هاشمي، اليوم الاثنين 14 جانفي، عن نفوق 2800 رأس غنم بسبب وباء الحمى القلاعية ووباء المجترات الصغيرة بعدما تأكد انتشار الوباءين في 15 ولاية من الوطن .

وقال قدور هاشمي في تدخل له عبر الاذاعة الوطنية أن “هنالك ولاية تضررت من هذا المرض الحمى القلاعية ولدينا كمية من اللقحات الموجودة في الميدان وأن البياطرة يلقحون الماشية بصفة عادية ونحن في اتصال مع الفلاحين والمربين من اجل تحديد الخسائر للشروع في إحصائيات التعويض “، وأضاف بالقول “هناك ولايات لم تسجل فيها أي إصابات لكنها تحت المراقبة للتكفل بأي حالة وبائية تظهر والتكفل بها مباشرة ” .

كما أكد مدير المصالح البيطرية أن مصالح الوزارة تعكف على تقديم موعد استلام اللقاحات الخاصة بوباء الحمى القلاعية ووباء المجترات الصغيرة قبل موعد التسليم المتفق عليه مع المنتج والذي تم تحديده في السابق مع نهاية الشهر الجاري.

وأوضح انه ” بعد الإعلان عن ظهور هاذين الوباءين تجندت كل الحكومة فقد أعطى الوزير الأول تعليمة لكي نقوم و بصفة بإبرام صفقة استعجاليه، وبالفعل قمنا بالتعاقد مع منتج بالتراضي وستصل أول شحنة أدوية خاصة بوباء المجترات الصغيرة قبل نهاية الشهر الحالي، ونحن نعمل على دراسة إمكانية تسلم اللقاح قبل موعد الاستلام المتفق عليه “.