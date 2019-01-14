بالفيديو..تحطم طائرة بمنطقة سكنية ومقتل 15 شخصا في إيران

تحطمت طائرة من نوع “بوينغ 707” تابعة للجيش الإيراني، صباح اليوم الإثنين، في منطقة سكنية بضواحي طهران، مما أدى إلى وفاة 15 من ركابها، ونجاة شخص واحد.

الطائرة تحطمت في منطقة زيبا دشت السكنية، قرب مطار فتح في مدينة كرج، غرب طهران.

وصرح الناطق باسم مؤسسة الطيران الإيرانية، عفر زادة، “أن الطائرة تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مطار فتح”.

وأضاف زادة ” أن الطائرة خرجت عن المدرج أثناء هبوطها، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها”.

وكانت الطائرة قد انطلقت من مطار مهرأباد في طهران، وكانت متجهة إلى مطار بيام جنوب غرب مدينة كرج.

إلا أنها تعرضت لخلل فني أثناء الطيران، وفشل الطيار في السيطرة عليها، مما اضطره للهبوط في مطار فتح.