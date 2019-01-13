هذا ما ينتظره الجزائريون من “الخضر” في “كان” مصر

أجمع خبراء ودوليون سابقون على أن مصر قادرة على تنظيم البطولة الإفريقية للأمم المزمع تنظيمها الصائفة المقبلة 2019 رغم أنها تضم 24 فريقا لأول مرة لأنها تتوفر على منشآت رياضية ضخمة تؤهلها لتنظيم أكبر التظاهرات العالمية، من جهة أخرى تأسف آخرون لاختيار مصر لتنظيم “الكان” لأن “الخضر” يحتفظون بذكريات سيئة فوق التراب المصري وهم الذين لم يفوزوا في 9 لقاءات رسمية، في حين أبدوا تفاؤلهم بتكرار بلماضي إنجازه الكبير الذي حققه مع العنابي القطري حينما توج بكأس الخليج لسنة 2014، على حساب الأخضر السعودي وبمدينة الرياض وأمام 80 ألف متفرج، حيث راهنوا على تكرار ذلك مع “محاربي الصحراء”.

تفاؤل “حذر” بمشاركة الجزائر في “كان 2019”

“الخضر” أمام تحدي كسر العقدة المصرية

انقسم الرأي العام والجماهير الجزائرية بشأن إقامة الدورة القادمة من كأس أمم إفريقيا بمصر، بالرغم من أن العادة جرت أن يكون التفاؤل سيد الموقف عند إجراء مثل هذه المنافسات خارج الأدغال الإفريقية، بالنظر إلى المزايا التي توفرها على غرار الملاعب والأرضيات والمرافق والهياكل الجيدة، والمناخ المناسب بخلاف البلدان الإفريقية الأخرى التي كثيرا ما تعاني من هذه الناحية، ما يعيق أداء المنتخبات خاصة تلك التي تمتلك في صفوفها نجوما ينشطون في أقوى الدوريات الأوروبية.

وبالنسبة إلى المنتخب الوطني، كثيرا ما اشتكى المدرب جمال بلماضي من “الممارسات البدائية” السائدة في ملاعب أدغال إفريقيا والظروف التي تواكب المباريات فيها على غرار ما حدث في مباريات الخضر في غامبيا والطوغو والبنين، في التصفيات المؤهلة لـ”كان 2019″، لكنه استبق الأحداث قبل الإعلان عن البلد المنظم للنسخة القادمة، عندما عبر عن رغبته في إقامة المنافسة في جنوب إفريقيا بدلا من مصر لأسباب “مناخية” محضة، قبل أن يعود ويؤكد أن أهدافه والمنتخب الوطني لن تتغير حتى بعد أن أسندت الكاف شرف تنظيم الحدث الكروي لمصر، ومن ناحية الجماهير فقد أبدى قطاع واسع منها سعادته بمنح البطولة إلى مصر بالنظر إلى العلاقات القوية التي تربط البلدين، فضلا عن قرب مصر من الجزائر مقارنة بجنوب إفريقيا، ما سيمكنها من التنقل إلى هناك لتشجيع رفقاء رياض محرز، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي.

وتبقى ثمة مخاوف تراود المشاركة الجزائرية في “كان 2019” بمصر، وهي متعلقة بالناحية الفنية وبالوجه الذي سيظهر به المنتخب الوطني في تلك الدورة التي عبر فيها بلماضي عن رغبته في تحقيق اللقب، خاصة مع أفضلية الأرض والجمهور بالنسبة إلى “الفراعنة” فضلا عن حضور كل المنتخبات الكبيرة، إذ يمكن للخضر أن يصطدموا بمنتخب أو اثنين من كبار القارة بداية من دور المجموعات خاصة المنتخبين المغربي والتونسي اللذين تفوقا على “الخضر” في المباريات الأخيرة التي جعت بينهما.

وبالمقابل، يسود التفاؤل “الحذر” مواقف لاعبين دوليين سابقين وفنيين، من إجراء “الكان” على أرض “الكنانة”، من منطلق عودة التشكيلة الوطنية تدريجيا إلى مستواها المعهود والروح العالية والإرادة الكبيرة اللتين كانت تتمتع بهما قبل أربع أو خمس سنوات، بقيادة مدرب شاب وطموح، رغم بعض الذكريات السيئة التي ميزت حضور الجزائر في المباريات التي جرت بمصر، حيث لم تفز في 9 لقاءات رسمية لعبتها هناك، وآخرها قبل أكثر من ثماني سنوات خلال مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأسي إفريقيا والعالم 2010، وعرفت المباراة فوز مصر بثنائية نظيفة ولجوء المنتخبين إلى لعب مباراة فاصلة بأم درمان السودانية، التي ابتسمت للخضر الذين فازوا بهدف لصفر وحققوا تأهلا تاريخيا لمونديال جنوب إفريقيا، وسط أزمة كروية شديدة بين الجزائر ومصر بسبب الأحداث التي عرفتها مباراة القاهرة، في حين تعتبر الدورة القادمة المرة الثانية فقط التي ستعرف مشاركة الجزائر بالدورات التي جرت في مصر التي سبق أن نظمتها 4 مرات من قبل، حيث غابت الجزائر عن دورتي 1959 و1974، قبل أن تشارك في دورة 1986، وهي مشاركتها الخامسة في النهائيات، ووقعت الجزائر في المجموعة الثانية التي ضمت الكاميرون والمغرب وزامبيا وخرجت من الدور الأول بعد تعادلها سلبيا مع المغرب وزامبيا قبل أن تخسر في المباراة الأخيرة أمام الكاميرون 3/2. كما غابت الجزائر أيضا في آخر دورة جرت بمصر عام 2006 حيث توج الفراعنة بلقبها.

عبد الحميد أزروال:

بإمكان أشبال بلماضي بلوغ منصة التتويج

أشاد المدرب الوفي لفرق جمعية عين مليلة عبد الحميد أزروال باللمسة الإيجابية للناخب الوطني جمال بلماضي الذي تمكن في وقت قصير من رد الاعتبار للخضر وأصبح كما كان عليه في عهدي حليلوزيتش وغوركييف، وقال المدرب السابق لشبيبة سكيكدة ازروال إنه تمكن من خلق توازن في الفريق، وجو عائلي داخل المجموعة بعدما كان مكهربا، هذا وأعرب المدرب السابق لغالي معسكر عن تفاؤله بتتويج زملاء رياض محرز بكأس أمم إفريقيا التي تجري نهائياتها بمصر سنة 2019، لأن تعداد بلماضي يضم خيرة لاعبي الفرق الأوروبية والخليجية وعلى رأسهم رياض محرز، والثنائي عطال وبغداد بونجاح وقال إنهما صنعا الفارق في اللقاءات التي لعبوها في التصفيات، حيث خلق الأول فرصا عديدة بفضل توغلاته ومراوغاته على الجهة اليمنى، والثاني أكد أنه هداف من طراز فريد من نوعه، كما حذر المدرب السابق لشباب أوراس باتنة عبد الحميد ازروال من المفاجآت غير السارة للخضر الذين فشلوا في تحقيق الفوز في 9 لقاءات لعبوها على الأراضي المصرية، والمشاركة السلبية لدورة 1986 التي احتضنتها مصر، حين خرجوا من الدور الأول بعد تسجيلهم نتائج مخيبة للآمال بتعادلين سلبيا أمام كل من المغرب وزامبيا وخسارة أمام الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وختم المدرب السابق لاتحاد الحراش ازروال حديثة إلى “الشروق الرياضي” بأن كرة القدم ليست علوما دقيقة وبإمكان أشبال بلماضي بلوغ منصة التتويج.