بالفيديو: الكشف عن مصير عناصر الشرطة الذين اعتدوا على مناصر بملعب 5 جويلية

كشف مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة عيسى نايلي، اليوم الأحد 13 جانفي، أنه بعد تحديد هوية عناصر الأمن الثلاثة الذين اعتدوا على أحد مناصلي فريق مولودية الجزائر بملعب 5 جويلية تم اتخاذ إجراءات إدارية وإحالتهم على القضاء..

وقال مدير الأمن العمومي: “على مستوى الإدارة تم اتخاذ الإجراءات وهذا يحدث مع كل الأخطاء التي ترتكب سواء في هذه أو في غيرها”.

وقال أيضا “انه تم رفع تقرير الى وكيل الجمهورية الذي أمر بمواصلة التحقيق، وعند الانتهاء من التحقيق تم إحالة العناصر الثلاثة الى وكيل الجمهورية ومهمة الشرطة تنتهي عند باب المحكمة وما أقرته المحكمة نحن نعمل به”.

ومنذ شهرين من الآن، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، عن فتح تحقيق في صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر سلوك غير لائق لبعض أعوان حفظ النظام أثناء تأدية مهمتهم في إعادة حفظ النظام بملعب 5 جويلية، حيث يظهر في الفيديو عناصر أمن وهم ينهالون ضربا على أحد مناصري مولودية الجزائر.