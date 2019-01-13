مديرية الصحة بالجلفة تحذر من مواد غذائية تحتوي على مواد مسرطنة يُعتزم إدخالها للجزائر

حذرت مديرية الصحة والسكان بولاية الجلفة، من احتواء مجموعة من المواد الغذائية والعصائر على مواد مسرطنة، يُعتزم إدخالها إلى الجزائر.

وجاء في تعليمة مؤرخة بتاريخ 9 جانفي الجاري، وجهتها الى كل من مدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية، ومدراء المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، بناء على ارسال المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 جانفي، أنه بناء على معلومات متحصل عليها من طرف مصالح أمن الولاية، مفادها أن أحد الأطباء التونسيين، اختصاص مخ وأعصاب وعمود فقري، مستشار لدى منظمة الصحة العالمية، حذر من خطورة احتواء مواد غذائية على مواد مسرطنة، تقوم باتلاف خلايا المناعة لدى الانسان، وتتلف الذاكرة، مع إحداث تشنجات لدى الاطفال والنساء والتي يعتزم بعض التجار إدخالها إلى شمال إفريقيا، بينها الجزائر وتونس.

وتتمثل هذه المواد الغذائية في عصير المنجوا ماز، وعصير المنجوا دلتا، يحتويان على مادة F211، عصير منعش يحتوي على المادة E330، عصير فريشي مسحوق يحتوي على المادة E102 وE171، عصير سوبر سكواتش يحتوي على المادة E211، وE330، ، منتوج شيبس تحتى مسمى البطل يحتوي على المادة E223، شراب برتقال مركز SUN UP، يحتوي على مادة E330، أمريكي الصنع، بسكويت محشي (كاستر كريم) يحتوي على المادة E307 ، E339، E223، حليب سائل موع لونا يحتوي على المادة E352

وطلبت التعليمة من المدراء القيام بعمليات تحسيسية في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.