الدالية: 6 آلاف معوز “مزيّف” يتلقون إعانات وزارة التضامن!

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية عن إحصاء 6000 متحايل خلال عملية تطهير القوائم الخاصة بالإعانات المالية التي تمنحها الوزارة للمعوزين.

وقالت وزيرة التضامن الوطني، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها لولاية بشار، إن عملية تطهير واسعة باشرتها الوزارة لإحصاء قوائم العائلات المعوزة، والتي هي بحاجة فعلية للمنح والإعانات التي تقدمها الوزارة على المستوى الوطني، حيث أكدت بأن العملية كشفت عن وجود 6000 متحايل عبر عدة طرق، منها التكتم على الوفاة، على أن يعوض هذا العدد بعائلات معوزة، مسجلة في قوائم الانتظار.

بالموازاة مع هذه العملية، قالت الوزيرة إنه سيتم رقمنة قوائم كل العائلات المعوزة، التي تستفيد من الإعانات، “من اجل ضبط الأمور وترشيد النفقات وحتى تذهب هذه الإعانات لمستحقيها” على حد قولها.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة، عن وجود تنسيق بين الوزارة الوصية وعديد الوزارات مثل الداخلية، العمل والتجارة، بهدف التحقق من مصداقية بيانات العائلات الموجودة ضمن القوائم.

كما كشفت الوزيرة، عن برنامج العمل لسنة 2019، فيما يخص الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من خلال تخصيص 700 قرض مصغر لفائدة المرأة العاطلة عن العمل والمحتاجة، وهو الإجراء الذي خصص له غلاف مالي قدره 14 مليار سنتيم، وقالت الوزيرة إن هذا الإجراء “جاء حتى تشارك المرأة في دعم الاقتصاد المحلي، سواء على مستوى الريف أو المناطق الحضرية”.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الشتوية، وما يميزها من تقلبات جوية، قالت الدالية إنه تم برمجة قوافل تضامنية لفائدة العائلات المعوزة، خاصة على مستوى المناطق الحدودية، لاسيما الجنوبية منها، حيث يتمركز البدو الرحل، “لتمكينهم من قضاء فصل البرودة في ظروف لائقة”.