نفوق 400 رأس غنم بسبب الطاعون بخنشلة

سجلت ولاية خنشلة خلال 10 أيام الأولى من السنة الجارية، 20 بؤرة لداء طاعون المجترات الصغيرة، أدى إلى نفوق أزيد من 400 رأس من الغنم بعد تلقيح 7300 ماشية.

وأوضحت المفتشية البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية لذات الولاية، بأن أسباب إصابة الأغنام بطاعون المجترات الصغيرة هو عدم العمل بنصائح الأطباء البيطريون من طرف الفلاحين.

وعن البلديات التي مسها هذا الطاعون بولاية خنشلة هي، أولاد رشاشي، الرميلة، بابار، وششار، حيث أمرت ذات المصالح مربيي المواشي التي لم تتعرض لهذا الداء بإبعادها وتفادي الإحتكاك بينها وبين التي مسها الطاعون.