تيسمسيلت.. المدارس تحتفل بالسنة الأمازيغية الجديدة

أقيمت اليوم الأحد بالمؤسسات التربوية لولاية تيسمسيلت عدة انشطة فنية وثقافية إحياء لرأس السنة الأمازيغية يناير.

وشملت النشاطات إقامة معارض مختلفة للمنتوجات الحرفية على غرار مواد مصنوعة من الحلفاء والدوم والألبسة التقليدية النسوية والرجالية.

والرسم على الحرير فضلا على عرض لصور فوتوغرافية وملصقات ونشريات و كتب تسلط الضوء على ثراء الموروث الثقافي الأمازيغي.

كما تم تقديم عروض للأزياء التقليدية القبائلية والشاوية والتارقية والميزابية وتنشيط حفلات غنائية وموسيقية في الطابع القبائلي.

إلى جانب إستعراضات مسرحية حول احتفال “يناير” ببلادنا”.

و قامت بهذه المناسبة كل مؤسسة تربوية ببلديات الولاية بتقديم أطباق تحتوي على مختلف أنواع المكسرات والفواكه المجففة والحلويات لفائدة التلاميذ.

كما تم تنشيط مداخلات ومحاضرات وعرض أشرطة فيديو سلطت الضوء على رمزية الاحتفال بالمناسبة.

وتاريخ الشخصيات الأمازيغية البارزة منها يوغورطا وماسينيسا.