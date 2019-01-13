نتائج قرعة مباريات كأس الجمهورية 2019

أقيم مساء اليوم سحب قرعة مبارياه كأس الجمهورية والتي أضفت إلى النتائج التالية :

اتحاد عنابة يستضيف في إطار الدور الربع نهائي لكأس الجمهورية نادي أهلي برج بوعريريج.

المباراة الثانية مستقبل الوساد يستقبل شباب قسنطينة. أما المباراة الثالثة يستضيف فيها مولودية وهران المتحصل على اللقب لأربع مرات، نجم مقرة.

أما في المباراة الرابعة فسيستضيف على أرضية ميدانه شباب بلوزداد فريق سريع المحمدية من فريق الهواة.

المباراة الخامسة سيستقبل فيها فريق شبيبة بجاية على أرضية ملعبه شباب مدينة بوقيرات. أما المباراة السادسة فيستقبل فيها نادي أتليتيك بارادو على أرضية ميدانه فريق اتحاد الحراش.

فيما يخص المباراة ما قبل النهائي فيستقبل فيها الناديين، وفاق سطيف و أمل بوسعادة نادي اتحاد العاصمة.

كما أضفت القرعة إلى أن نصر حسين داي يستقبل فريق مولودية الجزائر.