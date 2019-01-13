مشروع فندق يُخرج سكان بجاية إلى الشارع

إحتج عشرات المواطنين وممثلين عن الجمعيات والمسؤولين المحليين بما فيهم النائب البرلماني شافع بوعيش، ورئيس المجلس الشعبي الولائي لجبهة القوى الاشتراكية ونوابه، اليوم الأحد 13 جانفي، أمام مقر ولاية بجاية، عقب منح مستثمر قطعة أرض وسط الحي السكني 600 مسكن.

ونقلت صفحة ” بجاية كن المراقب” على موقع التواصل الاجتماعي ( فايسبوك)، فيديو لعدة جمعيات ومواطنين تجمعوا أمام مقر ولاية بجاية للمطالبة بإلغاء أي قرار يمنح قطعة أرضية لمستثمر لبناء فندق R+7-02 R/SOLS بالحي السكني 600 مسكن بمدينة بجاية.

وأعلن سكان الحي يرفضون المشروع تمامًا ويطالبون بتوجيه القطعة الأرضية لمشروع فيه منفعة عامة كقاعة علاج أو مكتبة أو مساحة خضراء أو مساحة لعب للأطفال”.

كما ألقى رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية بجاية مهني حدادو، مداخلة عارض فيها إنجاز فندق بالمدينة، مشيرا إلى أنه ليس ضد الاستثمار لكن يجب أي يخضع الأخير لقوانين وشروط معينة لا تكون على حساب السكان و لا الطبيعة.

وقد استقبل والي بجاية ممثلين عن المواطنين ووعد بالتكفل بالقضية.

وكان النائب شافع بوعيش قد أكد في وقت سابق منح قطعة أرضية تتوسط احياء سكنية لأحد المستثمرين من أجل تشييد فندق عليها، في وسط مدينة بجاية.

وقال النائب إن رخصة البناء تم اصدارها تزامنا مع انتخابات مجلس الأمة، داعيا والي الولاية الى توقيف المشروع وانجاز مرافق عمومية، لا سيما وان السكان يفتقرون الى مراكز ثقافية او دور سينما وغيرها.

كما دعا شافع بوعيش سكان الحي والمواطنين للوقوف ضد هذا المشروع، معتبرا أن انجاز فندق وسط حي سكاني ليس بأولوية، في وقت السكان بحاجة لمرافق عمومية.

والمشروع المزمع انجازه يتمثل في فندق من 7 طوابق واثنين ارضيين.

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