تساقط الثلوج : وفاة شخصين و الطرقات لا تزال مغلقة في أربع ولايات

أفادت مصالح الدرك الوطني عن فتح جل الطرق التي كانت أغلقت جراء التساقط الكثيف للثلوج ما عدا أربع ولايات وقد تجند لذلك كل القطاعات المعنية إلى جانب أفراد الجيش والدرك الوطنيين.

وفي هذا الصدد أوضح النقيب قري جمال، من مركز الإعلام وتنسيق المرور بالقيادة العامة للدرك الوطني، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية، أن هناك صعوبة في فك العزلة عن أربع ولايات وهي تيزي وزو وبجاية والبويرة وجيجل.

وأضاف أن الولايات المتضررة خلال 72 ساعة الأخيرة بلغ عددها 10 ولايات ، مشيرا إلى أن 16 طريقا وطنيا و28 طريقا ولائيا كانت مغلقة بسبب تراكم الثلوج بعد تساقطها الكبير خلال ال72 ساعة الأخيرة.

وتدخلت مفارز من الجيش الوطني الشعبي في المناطق المعزولة من أجل فتح الطرقات المقطوعة، حيث جندت لذلك كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية، حسب وزارة الدفاع الوطني.

وفي هذا الإطار قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من ولاية البليدة (الناحية العسكرية الأولى) بمنطقة الشريعة، البويرة (الناحية العسكرية الأولى) على مستوى الجباحية وسوق الخميس وبولاية جيجل (الناحية العسكرية الخامسة)، على مستوى خناق الجمعة، بئر الغزالة والكبابة، بفتح الطرقات والمسالك وتقديم المساعدة للمواطنين مما سمح بعودة حركة بالمرور بصفة عادية.

وفاة شخصين و إصابة 27 آخرين

وتسببت التقلبات الجوية الأخيرة في وقوع 25 حادث مرور، أسفر عن وفاة شخصين و إصابة 27 آخرين بجروح حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني السبت.

كما سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة 200 تدخل عبر التراب الوطني لفتح الطرقات وضمان الإنسابية المرورية، نتيجة التهاطل الغزير للأمطار والتساقط الكثيف للثلوج، حيث أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية لفتح الطرقات أمام مستعمليها.