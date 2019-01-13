إل جي تعلن عن تلفزيون الغد...مع أول تلفاز أوليد OLED قابل للطيّ في العالم



الشكل المذهل، تقنية ثينك ThinQ للذكاء الاصطناعي والجيل الثاني من معالج المعلومات ألفا 9 ALPHA 9 GEN 2، عوامل تحدّد طريقة جديدة بالكامل لمشاهدة التلفزيون

تسعى شركة إل جي الكترونيكس إلى تحديد الجيل التالي من أجهزة التلفزيون خلال فعاليات معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019وذلك من خلال تقديمها لأول تلفزيون أوليد OLED قابل للطيّ في العالم. ويعيد جهاز SIGNATURE OLED TV R (طراز 65R9) تعريف التلفزيون بفضل عامل الشكل المتغير الذي لم يصبح ممكناً إلا بفضل تقنية OLED الصناعية الرائدة الخاصة بالشركة. وبعيدا عن مجرد الرغبة في إظهار البراعة الهندسية، فإنّ جهاز إل جي المذهل يقدّم صورة وجودة صوت لا تضاهى، كل ذلك في عامل شكل يمنح مشاهدي التلفزيون المنزلي إمكانيات لا نهائية في تصميم مساحة العرض المثالية.

ومنذ بداية العصر الحديث، بدأت أحجام شاشات التليفزيون تكبر بشكل مستمرّ مع تحسن مستوى الدقة وزيادة الطلب من المستهلكين للحصول على تجربة مشاهدة غامرة بشكل أكبر. وقد تحقّقت هذه المعادلة في شكل مستطيل أسود كبير يغمر الغرفة عندما يكون التلفزيون غير مستعمل. ولم تكن حتى أكثر أجهزة التلفاز تقدّما على مستوى العرض قادرة على تقديم التباين أو اللون الأسود العميق الذي يطالب به المستهلكون. وفي سعيهم لجعل أجهزة التلفزيون الكبيرة أقل بروزا، كان المصنعون يتسابقون لابتكار شاشات أصغر حجمًا، مع التركيز على تصميمات تكون خفيّة قدر الإمكان.

ومع طرحها لجهاز التلفاز SIGNATURE OLED TV في العام الماضي، تخلّت إل جي عن المفهوم التقليدي للتلفزيون، من خلال التركيز على بساطة الشاشة. وبإطلاقها لجهاز تمّت تسميته بورق الجدران، أثبتت إل جي أن التلفزيون يمكن أن يقدم الأداء، والبراعة والجمال في نفس الوقت. وتتعلّق آخر مجهودات إل جي برفع هذا الإنجاز إلى مستوى جديد تمامًا. فلقد ابتكرت تلفزيونًا بشاشة عرض تبدو وكأنّها تظهر ثمّ تختفي بطريقة سحرية، وهو ابتكار ثوري يبدو وكأنه يتحدى المنطق. وتهدف ميزة "R" في جهاز التلفاز SIGNATURE OLED TV R الجديد من إل جي إلى إنشاء ثورة في مجال الترفيه المنزلي و إعادة تعريف الفضاء من خلال قدرتها على رفع الشاشة وطيّها بلمسة زر بسيطة.

تلفزيون أوليد القابل للطيّ هو مغير حقيقي لقواعد اللعبة، وذلك من خلال تخليص المستخدمين من القيود المفروضة من الجدار وتحريرهم لتنظيم المساحة الشخصية الخاصة بهم والتي لم تعد بحاجة إلى حجزها طيلة الوقت لمشاهدة التلفزيون. إنّ الحقيقة المتمثلة في قدرة جهاز التلفاز SIGNATURE OLED TV R على التحوّل الذاتي لتقديم ثلاثة خيارات عرض مختلفة - كامل الشاشة Full View و جزء من الشاشة View Line و دون شاشة Zero View تتيح للعملاء استخدام التلفزيون بطرق كانت مستحيلة قبل تطوير تقنية أوليد OLED.

يقدم عرض كامل الشاشة Full View تجربة مشاهدة على شاشة كبيرة تكشف مدى التباين والعمق والواقعية التي أصبحت مرادفة لجميع أجهزة تلفزيون إل جي. إنّ الصورة والصوت الاستثنائييّن القائمين على الذكاء الاصطناعي والمدعومين بالجيل الثاني من معالج المعلومات ألفا 9 الذكيّ ALPHA 9 GEN 2 من إل جي وخوارزمية التعلم العميق يضعان هذا التلفزيون المبهر في فئة خاصة به. ويمكن للمستخدمين الاعتماد على أصواتهم العادية لإنجاز مختلف الرغبات وذلك من خلال Amazone Alexa، وهي إضافة جديدة إلى مجموعة تلفزيونات إل جي المزوّدة بالذكاء الاصطناعي في عام 2019 ، هذا بالإضافة إلى دعم AirPlay 2 و HomeKit. فمن خلال دعم AirPlay 2، يمكن للمستخدمين تشغيل مقاطع الفيديو بسهولة من iTunes وغيرها من تطبيقات الفيديو والموسيقى والصور مباشرة من أجهزة Appleالخاصة بهم إلى أجهزة التلفاز SIGNATURE OLED TV R. ومع دعم Apple HomeKit، سيتمكن العملاء من التحكم في تلفزيون إل جي الخاص بهم باستخدام التطبيق المنزلي أو عن طريق طلب المساعد الذكيّ سيري Siriمن آبل.

أما عرض جزء من الشاشة Line View ، فيسمح بالطيّ الجزئيّ لجهاز التلفاز SIGNATURE OLED TV R ، مما يتيح للمستخدم القيام بمهام محددة لا تتطلب استخدام شاشة التلفزيون الكاملة. ويمكن للمستخدمين من خلال هذه الطريقة من العرض الاختيار بين ميزات مثل الساعة، والإطار، والأجواء، والموسيقى والصفحة الرئيسية للوحة التحكم. وبوسعهم طلب وضع الساعة للتحقق من الوقت والطقس في لمحة، أو وضع الإطار للاستمتاع بصور العائلة التي يتم تلقّيها من هاتف ذكي أو اختيار وضع الأجواء لخلق جو أكثر استرخاءً.

عندما تكون الشاشة مطويّة في وضع Zero View، فإن كامل شاشة جهاز التلفاز SIGNATURE OLED TV R ذات الـ 65 بوصة تكون مخفية عن الأنظار، مطويّة داخل القاعدة. ويمكن للمستخدمين، حتّى في هذا الوضع، الاستمتاع بالموسيقى والمحتويات الصوتية الأخرى التي تنبثق من نظام الصوت Dolby Atmos بقوة 100 واط ذي الـ4.2 قناة، والذي يعمل بنظام صوتي أمامي. ويتجلّى هذا الصنف المتميّز من أجهزة التلفزيون في الوحدة بأكملها، من غلاف الألومنيوم المصقول إلى غطاء مكبر الصوت الصوفي الذي صممه Kvadrat من الدنمارك.

ويمكن لزوار جناح إل جي رقم 11100 في مركز المؤتمرات بلاس فيغاس بمعرض الالكترونيات الاستهلاكية CES)) 2019 من 8 إلى 11 جانفي تجربة جهاز التلفاز SIGNATURE OLED TV R بأنفسهم.