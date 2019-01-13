مودم "مجاني" لكل اشتراك جديد في عرض "Idoom Fibre" لمدة 3 أشهر

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن تمديد عرضها الترويجي الموجه للزبائن الخواص الجدد المشتركين في Idoom Fibre ، إلى غاية 06 فيفري 2019.

وقالت "اتصالات الجزائر في بيان لها ، اليوم الأحد، أنه سيستفيد الزبائن الجدد في هذا العرض من جهاز مودم ألياف بصرية مجاني لكل اشتراك لمدة ثلاثة (03) أشهر أو أكثر".

وأضاف ذات البيان أنه "من خلال هذا العرض الترويجي، تدعوكم اتصالات الجزائر للانضمام لشبكة الألياف البصريةIdoom Fibre والتمتع بالمزايا المتعددة لخدمتي الهاتف والأنترنت ذي التدفق العالي جدا".

ونوه البيان أنه "لمزيد من المعلومات، تدعوكم اتصالات الجزائر لزيارة موقعها الالكتروني: www.algerietelecom.dz، أو التواصل مع مستشاري الويب عبر الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر على الفايسبوك: www.facebook.com/algerietelecomgroupe/"