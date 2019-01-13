نعيمة صالحي تنتقد تفسير القرآن بالأمازيغية وتعتبره مؤامرة ضد الإسلام !

انتقدت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، ترجمة تفسير القرآن الكريم باللغة الآمازيغية التي صدرت مؤخرا، معتبرة ذلك مؤامرة تستهدف الاسلام في الجزائر.

وكتبت صالحي في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يوم الأحد، “ها قد وقفتم على كلامي و توقعاتي الأكيدة بعدما تم الإفراج بمناسبة ينايرهم المعجزة القديمة الجديدة الضائعة بين بداية حكم شيشناق و السنة الفلاحية و أشياء أخرى. الإفراج عن إنجازهم العظيم في تفسير القرآن الكريم بالأمازيغية إلى غاية أن يكتب القرآن بالأمازيغية المزعومة”.

وحسب النائب البرلماني فإن “الحكاية ليست حكاية لغة أو أمازيغية، بل المقصود من وراء كل ذلك هو القضاء على الإسلام في أرض الإسلام وإختراق القرآن الكريم”، مشيرة إلى أنه من “ينكر هذه الحقيقة المقيتة إلا مرتد عن دينه أو معتوه رفع عنه القلم أو جاهل معذور”.

وفي السياق، حذّرت صالحي من اعتبرتهم “المتخاذلين في الإدلاء بكلمة حق” ومن اتهموها بزرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد، بأنهم “ستستعبدون من طرف أسيادهم وسيكون حالهم حال مسلمي بورما”.