ماكرون يستقبل ربراب يوم 21جانفي

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 21 جانفي في قصر فرساي رئيس مجمع سيفيتال اسعد ربراب من بين 150 رجل أعمال أجنبي من مختلف مناطق العالم، ما يؤكد على أنّ استثمارات سيفيتال في فرنسا مهمة جدا في مجال خلق الثروة والإسهام في توفير مناصب العمل.

وقرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، عدم المشاركة في منتدى دافوس المقررة خلال الفترة ما بين 21 و 25 جانفي، بسبب الأجندة المكثفة الملتزم بها، وهو ما جعل المسؤول الأول على قصر الإليزيه يفضل جمع رجال الأعمال الفرنسيين والأحانب.

وضاعف ربراب مشاريعه الإستثمارية في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، عن طريق شراء العلامة الفرنسية “برانت” المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهرومنزلية، بالاضافة إلى ذلك فإنّ سيفيتال أطلقت بداية شهر نوفمبر الماضي مشروع لانشاء وحدة لانتاج تجهيزات لمعالجة المياه في منطقة “أردان” بشمال فرنسا، حيث حضي تدشينه بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا.

وقدرت ثروة رجل الأعمال اسعد ربراب بـ 3.7 مليار دولار حسب التصنيف الأخير للمجلة الأمريكية “فورباس” الخاص بسنة 2019، وهو ما يجعل ثروة رئيس سيفيتال تتراجع بـ 300 مليون دولار بالمقارنة مع السنة حيث قدرت أثنائها بـ4 مليار دولار، غير أنها تبقى مرتفعة بالمقارنة مع سنة 2017 حيث سجلت بـ 3.1 مليار دولار.