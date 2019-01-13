منع بيع المواد التبغية للقصر و استعمالها في الأماكن العمومية

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في تعليمة موجهة إلى الولاة و الولاة المنتدبين بمنع بيع المواد التبغية للقصر واستعمالها في الأماكن العمومية وكذا الإشهار المتعلق بها وتهدف التعليمة الصادرة عن مديرية الحكامة المحلية يوم 06 جانفي الماضي إلى الحد من إمكانية وصول الشباب والقصر للمواد التبغية تطبيقا للإستراتيجية التي سطرتها اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والوقاية منه،وأكدت التعليمة ذاتها أنه تم اتخاذ عدة إجراءات من بينها تعديل كيفيات إصدار السحب التجاري لبيع المنتجات التبغية والإشهار ذات الصلة وكذا مراجعة المدونة الوطنية للأنشطة التجارية،وتضمنت التعليمة الوزارية المشتركة تجميد منح السجل التجاري لبيع المواد التبغية للمكتبات والمحلات التجارية الموجه لبيع المواد الغذائية المشروبات ومحلات مواد التنظيف والتجميل وكذا الفنادق والمطاعم والمقاهي وهذا إلى غاية تعديل المدونة الوطنية للسجل التجاري التي تفصل بين ممارسة نشاط بيع المواد التبغية والنشاطات التجارية الأخرى،ومنعت الوزارة التدخين داخل الإدارة العمومية سواء تعلق الأمر بمراكز التكوين أو المنشآت التربوية أو التعليمية على وجه الخصوص تلك التي تستقبل القصر والشباب.

قوانين ردعية تستوجب صرامة أكبر في التطبيق

في ذات السياق صدرت في الآونة الأخيرة قوانين تحظر التدخين في الأماكن العامة، و بعض الأماكن الخاصة بالموظفين، والمنشآت الصحية، لما للتدخين من خطورة على الصحة العامة، وكذلك البيئة،خاصة أن الجزائر تملك قوانين ردعية تستوجب صرامة أكبر في التطبيق لمكافحة التدخين مثلما أكده الوزير السابق للصحة بوضياف ،كما أن التصدي لهذه الآفة بكل أشكالها يمثل تحديا اجتماعيا باعتبارها وباء متزايدا يشكل تهديدا كبيرا للصحة العمومية, وهو ما يستوجب صرامة أكبر في تطبيق هذه القوانين الردعية التي سنتها الدولة من أجل الحد من هذه الظاهرة التي غزت المجتمع وباتت تهدد صحة الأطفال الصغار قبل الكبار. من جهته الدكتور بقاط صرح بضرورة تطبيق للقوانين الموجودة، و كذا حملات يومية لكي نلفت من خلالها انتباه الناس بشأن وقع ويلات التدخين على المجتمع الجزائري في تذكيره بوجود قانون يمنع التدخين في الفضاء العمومي، رافع بقاط لأجل تطبيق هذه النصوص و الذي سيكون مرفوقا باتصال حقيقي في وسائل الإعلام التي لها دور كبير في التحسيس ضد التدخين.كما أكد بأن يوم واحد لمكافحة التدخين لا يكفي و يجب أن يكون ضغطا متواصلا طيلة السنة ضد المدخنين و العمل بالخصوص على منع الشباب من الإقدام على التدخين و دافع المختص عن إجراءات ردعية و عن إشهار أكثر انتظاما في وسائل الإعلام من شأنه إظهار خطورة الإدمان على التدخين الذي يعد مصدرا للأمراض المزمنة.

استفحال ظاهرة التدخين عند القصر نتيجة غياب الرقابة من الأولياء

تعرف ظاهرة التدخين عند القصّر استفحالا كبيرا في وسطنا الاجتماعي خاصة في ظل غياب الرقابة من طرف الأولياء ما جعل هذه الأخيرة موضة تستهوي أطفالنا وهو الأمر الذي دفع بالكثير منهم بالتضحية ببراءتهم والاتجاه إلى طريق الضياع وهو ما نراه اليوم في واقعنا ،كما أصبح الإقلاع عنه بالنسبة لهم من المستحيلات بالرغم من الضرب والعقاب الذي يتعرضون له من طرف آبائهم من جهة والتقرب من بعض المختصين لمعرفة وجهة نظرهم في هذا الواقع من جهة أخرى، كما أن التقليد ومصاحبة رفقاء السوء قد تكون من أهم العوامل التي تدفع الأطفال إلى دخول عالم الإدمان على التدخين الذي تنجر عنه تصرفات وسلوكات غير لائقة. والمسؤولية في كل هذا تقع دائما على عاتق الأولياء الذين ينسون مراقبة أطفالهم يوميا، في ظل التغيرات الاجتماعية والنفسية خاصة إذا كان الطفل على وشك دخول مرحلة المراهقة التي تتخللها عدة متغيرات. لذلك يجب على الأولياء اتخاذ إجراءات ردعية حازمة قبل أن تستفحل هذه الظاهرة عند أطفالهم خاصة أنهم يخوضون هذه المسيرة وهم صغار، فكلما طالت المدة صعب عليهم الإقلاع عنها، ناهيك عن المخاطر الصحية الجسيمة التي تهدد أجسام أطفالهم فلا يجب الاعتماد كليا على الحملات التوعوية في المدارس والإكماليات حول مخاطر التدخين ومخلفاته، بل يجب تشديد الرقابة على الأطفال خاصة وهم في هذه المرحلة الحساسة من العمر.

أرقام مرعبة عن التدخين الذي بات يمثل مشكلا حقيقيا للصحة العمومية

بدوره مدير قسم الأمراض المزمنة بوزارة الصحة يوسف ترفاني كان قد كشف أن الفرد الجزائري الواحد يستهلك ما معدله 17 سيجارة يوميا في وقت تنتج الجزائر مليار و نصف مليار سجارة سنويا،و خلال منتدى للتحسيس ضد أخطار التدخين ، أوضح المسؤول أن معدل التدخين بالجزائر إستقر نسبيا سنة 2017 حيث لا يزال 15 بالمئة من السكان في الجزائر ضمن فئة المدخنين و 8 بالمئة من المدخنين هم المتمدرسون، و إستنتج الأستاذ ترفاني أن إرتفاع أسعار علب السجائر بنسبة تتراوح بين 100 بالمئة إلى 150 بالمئة في السنتين الأخيرتين قد يكون السبب في كبح تسجيل زيادات في أعداد المدخنين،ولا يزال التدخين يمثل مشكلا حقيقيا للصحة العمومية في الجزائر ويتسبب في وفاة أكثر من 15000 شخصا سنويا أي بمعدل 45 وفاة يوميا،و أشار تحقيق وطني متعدد المؤشرات أجري في سنة 2017 من طرف وزارة الصحة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة و الديوان الوطني للإحصائيات أن قرابة 15 بالمائة من الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 69 سنة يدخنون،و يتسبب السرطان في نسبة 60 بالمائة من العدد الإجمالي لأنواع السرطان في الجزائر بحسب السجل الوطني للسرطان الذي يشير إلى أن سرطان الجهاز التنفسي يحتل الصدارة مع سرطان الأنف و الأذن و الحنجرة بنسبة 42 بالمائة متبوعا بسرطان المثانة 28 بالمائة و البنكرياس 22 بالمائة .