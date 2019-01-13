الأورو يشهد حالة ركود في السوق الموازية

رغم تعافيه في الأيام الأخيرة في المعاملات الرسمية لبنك الجزائر (135.90 دينار) ، يشهد الأورو انخفاضا طفيفا وحالة ركود في السوق الموازية، ففي السكوار يتم تداول 1 أورو مقابل 212 دينارًا، في حين استقر الدولار عند 187 دينارا.

ووفقا لمتعاملين في هذه السوق فإن هذا الركود يرجع بشكل كبير إلى الأزمة الاقتصادية، حيث يقول أحد المتدخلين “لقد تراجعت القدرة الشرائية للجزائريين وتأثرت أسعار الصرف مثل غيرها من المنتجات”، كما يرجع السبب أيضا الى الانخفاض الكبير في منح التأشيرات إلى أوروبا هذا العام.