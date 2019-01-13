هذه آخر تطورات قضية وفاة الملاكم الجزائري ” أمين حليمي” بتايلاندا

كشفت الشرطة التيلاندية، أن الملاكم الجزائري، أمين حليمي، توفي نتيجة اصطدامه بسيارة، كانت تسير بسرعة جنونية، محاولة اجتياز الخط الأصفر.

وأكدت أن حليمي، الذي كان يركب الدراجة النارية، لم يتمكن من تجنب الاصطدام، بالسيارة التي كانت تسير بسرعة جنونية، محاولة اجتياز الخط الأصفر .

وقال ذات المصدر، أن الشرطة التايلاندية، لا تزال تنتظر أن تقوم عائلة الضحية، بتكليف محامي دفاع، في قضية وفاة إبنهم.

وأشارت “لا نزال في انتظار أن يرسل أقارب الضحايا، محاميًا، لإتمام الإجراءات القانونية، من أجل تعويض عائلات الوفيات”.

وأشارت أنها قد أبلغت السفارة الجزائرية لدى تايلاندا، من أجل تبليغ عائلة الضحية لتكليف محامي دفاع، إلا أنها لم تتلقى أي رد لحد الساعة.

من جانب آخر، صرح ثادا سوداراك، من شرطة تشالونغ، ضابط التحقيق في الحادث، لصحيفة ” فوكيت نيوز” التايلاندية، أن التحقيق لا يزال مستمراً.

وقال “عندما يتم رد عائلات الضحايا، يمكننا كشرطة إكمال دورنا في هذه القضية”.

وقد توفي حليمي ومرافقه، وهو المواطن التركي الهولندي زهير يالسينكايا ، فور اصطدامهما.