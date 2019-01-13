342 ألف جزائري شاركوا في قرعة “غرين كارد” للهجرة إلى أمريكا

إحتلت الجزائر المرتبة الأولى في الدول المغاربية الذين شاركوا في ” قرعة الهجرة الأمريكية” أو “غرين كارد” لعام 2018 ، وذلك بـأزيد من 342 ألف مشاركة، وفق آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية.

وبلغ عدد الذين قدموا طلبات للحصول على تأشيرة التنوع التي تطلقها الحكومة الأميركية حوالي 342.857 سنة 2018، مقابل 252.733 عام 2017، و204.433 مشاركاً خلال 2016.

بالمقابل قُدر عدد المغاربة الذين شاركوا في برنامج تأشيرة التنوع للحصول 293.708 في قرعة أميركا خلال السنة الماضية، مقابل 286.421 مترشحاً في عام 2017.

أما في تونس، فلم يتجاوز عدد المشاركين في القرعة 25,587 شخصًا خلال السنة الماضية، مقابل 24,446 سنة 2017، و23,533 سنة 2016. وينخفض العدد لدى موريتانيا إلى حدود 7264 طلباً خلال السنة الماضية، مقابل 5111 سنة 2017 وحوالي 2980 سنة 2016.

وبحسب أرقام وزارة الخارجية الأميركية، فقد بلغ عدد المشاركات في قرعة الهجرة من مختلف دول العالم 23 مليونًا في السنة الماضية، مقابل 19 مليونًا خلال سنة 2017، و17.5 مليون مشاركة سنة 2016.

وتصدر مواطنو غانا قائمة أكثر المشاركين في قرعة الـ”غرين كارد” بأكثر من 2.2 مليون مشاركة خلال السنة الماضية، تلتها أوزباكستان بـ2.1 مشاركة، وجاءت إيران في المرتبة الثالثة بـ1.6 طلب، فيما احتلت أوكرانيا المرتبة الرابعة بـ1.4 مشاركة.

وتأتي الطلبات من مختلف دول العالم، حيث تقدم 70,000 شخص من فرنسا خلال السنة الماضية، و92.000 من ألمانيا، و12.000 من السويد.

برنامج تأشيرة هجرة التنوع أو الهجرة العشوائية هو قرعة سنوية للحصول على رخصة الإقامة الدائمة والمعروفة بإسم البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية بتفويض من الكونغرس وتديره وزارة الخارجية الأمريكية.

وهو برنامج ينظم في كل عام، وتمنح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 50,000 تأشيرة فيزا للأفراد من الدول المؤهلة أي الدولة المسموح لأفرادها بالتقديم على القرعة لنفس العام للمشاركة من أجل العمل أو الدراسة أو العيش في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن برنامج الهجرة العشوائي للحصول على البطاقة الدائمة ” غرين كارد”.

و DVهي اختصار لـ Diversity Visa أي تأشيرة التنوع، وترجع تسميتها بهذا الاسم إلى السنة المالية التي توزع فيها الحكومة الأمريكية بطاقات الجرين كارد.

ويستطيع الحاصلون على ” غرين كارد” السفر بحرية تامة من وإلى الولايات المتحدة لأنهم يعتبرون مثل المواطنين الدائمين على أرض الولايات المتحدة ويحق لهم بشكل قانوني العمل و الاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الإجتماعي وغيرها من المساعدات.

وبعد ذلك يمكن لحاملي البطاقة التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية دون أن يفقدوا جنسيتهم الحاصلين عليها من بلدهم التي ولدوا فيها، وتعتبر بطاقات الجرين كارد سارية المفعول لمدة 10 سنوات ويمكن تجديدها.

ومنذ سنوات أصبحت المشاركة في قرعة تأشيرة التنوع الأميركية تتم عبر موقع رقمي تابع لوزارة الخارجية، كما وضعت الحكومة الأميركية عدداً من الشروط للحصول على التأشيرة، على رأسها المؤهل العلمي الذي لا يجب أن يقل عن شهادة البكالوريا .

https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DVStatistics/DV%20AES%20statistics%20by%20FSC%202016-2018.pdf