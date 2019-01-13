المغرب والسعودية الى جانب اسرائيل في مؤتمر حول إيران

تستعد واشنطن لحشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر دولي حول إيران، بمشاركة عدد من الدول العربية بينهم المغرب.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في حوار مع قناة “فوكس نيوز”، أن المؤتمر المزمع عقده في 13 فيفري المقبل في العاصمة البولندية وارسو، وأنه وجه الدعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى مشاركة وزراء خارجية دول عربية هي الأردن والإمارات ومصر والعربية لسعودية والبحرين والمغرب، بحسب موقع تيلكال عربي.

وحسب المسؤول الأمريكي، فإن دولا غربية أوروبية ستشارك في المؤتمر الذي ترعاه الإدارة الأمريكية لمواجهة ما تسميه “تنامي النفوذ العسكري الإيراني في منطقة الشرق الأوسط”.