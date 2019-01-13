السطو على مركز بريد واد الفضة بالشلف

تعرض مركز للبريد ببلدية واد الفضة في الشلف الى السطو حيث استولى اللصوص على مبلغ تجاوز 700 مليون سنتيم. وحسب مصادر متطابقة فان الحادثة وقعت نهاية الأسبوع إثر ولوج أفراد العصابة إلى خزانة المركز البريدي الذي كان يخضع إلى الترميم.

وتم تحويل الخدمات البريدية والمالية إلى المقر القديم للفرع البلدي والذي يفتقد إلى الشروط الامنية. مما جعل الجناة يستغلون هذا الوضع للسطو على مبلغ كبير قبل الفرار إلى وجهة مجهولة. فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة هوية الجناة وتحديد المسؤولين عن هذا التهاون.