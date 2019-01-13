مجبر: سونلغاز ليس من مهامها مراقبة نوعية الأجهزة الإلكترومنزلية

أكد مدير التوزيع بمجمع سونلغاز، أنه ليس من مهام مجمع سونلغاز مراقبة نوعية الأجهزة الإلكترومنزلية، التي يتم بيعها في الأسواق.

وأوضح مدير التوزيع لدى تواجده في حصة قهوة وجورنان على قناة النهار، أن سونلغاز تراقب التسربات الغازية وتقوم بإصلاحها.

وبخصوص الإختناقات العديدة التي تعرفها بعض البيوت الجزائرية بسبب تسربات غاز أوكسيد الكربون،

أرجعها مجبر إلى أخطاء في التوصيل السليم لأنابيب الغاز أو أجهزة التدفئة المقلدة، ناهيك على إنعدام التهوية في المنازل.

وأشار أن مجمع سونلغاز يقوم بإطلاق حملات تحسيسية وتوعوية بخصوص التسربات الغازية وهذا بالتنسيق مع الحماية المدنية.

أين تكون هناك حملات تحسيسية على مستوى المدارس والساحات العمومية.

وكشف ذات المتحدث، أن كل وكالة تجارية لسونلغاز تملك إستشارية لشرح كيفية طريقة إستعمال الغاز بشكل سليم وصحيح.