طقس صافي وبارد على كامل التراب الوطني

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية،أن المناطق الغربية والوسطى ستشهد أجواء صافية،على العموم، بعد انقشاع ضباب الصبيحة الذي يكون يميّز السهوب الداخلية.

والمناطق الداخلية والهضاب العليا ستكون الأجواء باردة مع تشكل الجليد.

ويتوقع الديوان،أجواء باردة،وسحب عابرة،تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار على المناطق الساحلية والداخلية،مع تشكل الجليد خلال الصبيحة،على الهضاب العليا ومنطقة لأوراس.

أما الجنوب فسيعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا نحو أقصى الجنوب،وبعض السحب السفلى العابرة على منطقة الواحات خلال الصبيحة.

وستتراوح الحرارة ما بين 12 إلى 16 درجة بالسواحل، و9 الى 14 بالمناطق الداخلية، و12 إلى 27 بالجنوب.