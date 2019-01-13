وفاة رئيس الإستخبارات العسكرية اليمنية

تُوفي رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني، اللواء محمد صالح طماح، اليوم الأحد، متأثرا بجروحه، جراء هجوم مسلح على قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن .

وحسب وسائل إعلام يمنية، أنّ المسلحين شنوا هجوما الخميس الماضي بواسطة طيارة دون طيار.

وأسفر الهجوم عن مقتل 6 جنود وإصابة أربعة من القيادات العسكرية، من بينهم رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن عبد الله النخعي.

ومحافظ لحج أحمد عبد الله التركي، والعميد الركن ثابت جواس، بالإضافة إلى الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب.

وأثار هجوم ميليشيات الحوثي على قاعدة العند في جنوبي اليمن الخميس، غضبا دوليا واسعا، وسط انتقادات لسعي المتمردين الدائم لخرق ما جرى الاتفاق عليه في السويد.