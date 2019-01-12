كندا: إصدار طابع بريدي تخليدا لاحتفالات يناير

بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة، يناير، تم إصدار طابع بريدي في كندا، يُظهر طبقا تقليديا يقدم في هذه المناسبة في المناطق الناطقة بالامازيغية في ليبيا، يسمى “تيمغتال” ويرمز للازدهار.

وقد تم تصميم الطابع البريدي من قبل المصمم والنحات الليبي مدغيس مادي الذي عاش في كندا لمدة عشر سنوات، ويممكن استخدام الطابع البريدي داخل كندا وخارجها.

ويوجد على الطابع تاريخ 14 يناير هو اليوم الأول من السنة الجديدة وفقا للتقويم الفلاحي الأمازيغي، ويختلف اليوم الاول من منطقة الى أخرى، فمثلا الجزائر تعتمد يوم 12 جانفي، في حين ليبيا والمغرب فيعتمدون تاريخ 13 يناير.

وبهذه المناسبة تنظم العديد من الجمعيات في كندا احتفالات بهذه المناسبة، عن طريق تنظيم حفلات موسيقية ودعوة المشاركين الى أطباق الكسكسي.