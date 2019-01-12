شاهد بالفيديو.. الجيش الجزائري يستخدم نظام صواريخ مضاد للدبابات لأول مرة

قام أفراد اللواء 36 مشاة آلية خلال التمرين البياني “بركان 2019” يوم الإثنين الماضي باختبار نظام الصواريخ “كورنيت-إي إم” المضاد للدبابات المصنوع في روسيا لأول مرة حسبما كشفته وكالة سبونتانيك الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الوطني أفادت يومها أن وحدات من الفرقة الثامنة المدرعة ووحدات من اللواء 36 مشاة آلية شاركت في تنفيذ التمرين، مع إقحام طائرات مقاتلة بغرض كشف الوحدات المعادية، ويهدف بالأساس إلى اختبار قدرات وفعالية منظومات الأسلحة والعربات التي تم تطويرها وعصرنتها على مستوى مؤسسات تطوير وعصرنة عتاد الجيش الوطني الشعبي.

وكانت التمرين تحت أنظار الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ورفقة اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية، واستمع إلى عرض حول مجريات هذا التمرين، قدمه قائد اللواء 36 مشاة آلية، تضمن الفكرة العامة ومختلف مراحل تنفيذه.

وقال الخبير العسكري أوليغ بونومارينكو في تصريحات إعلامية أن “المنظومة الصاروخية المضادة للدبابات الأن عبارة عن سلاح مشاة موجه”.

وتستخدم “كورنيت إي إم” أيضا من أجل أهداف جوية وفيها وحدات قتالية متعددة. يوجد رأس حربي متخصص بالعمل ضد المدرعات. يستخدم ضد معدات التشكيلات غير الشرعية حسب الخبير نفسه.

وأضاف بونومارينكو أن “كورنيت-إي إم” هو سلاح متعدد الاستخدامات، وهو فعال ضد كل من الجيوش التقليدية وضد الجماعات الإرهابية”.