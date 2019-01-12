إسبانيا تحقق في هجرة غير شرعية لعدد كبير من الجزائريين إليها عبر المغرب

تحقق وحدة خاصة من الشرطة الاسبانية منذ عدة شهور في فضيحة اسبانية مغربية، تتعلق بدخول نحو ألف جزائري بطريقة غير شرعية عبر سبتة، وهي مدينة إسبانية داخل المغرب سنة 2018، وربما عدة مئات في السنوات السابقة، وفقا لما أوردته صحفية El Confidential الاسبانية.

وجاء في الصحيفة أنه ولأول مرة يوجد 926 جزائري، مسجل في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في سبتة عام 2018، وفي نهاية ديسمبر كان عدد الجزائريين 260، حيث يمثلون بذلك أكبر عدد من جميع المهاجرين الصحراويين.

ومنذ سنة 2011 ، يدخل عدد أكبر من الجزائريين سنة بعد أخرى إلى هذه المدينة الصغيرة بشكل غير شرعي، لكن الزيادة المسجلة بين عامي 2017 و 2018 والتي تمثل + 71 بالمئة لم يسبق لها مثيل، حسب نفس الصحيفة الإسبانية.