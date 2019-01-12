تكتل النقابات المستقلة يقاطع زيارة بن غبريط إلى غليزان

علمت “الشروق” من مصادر نقابية أن المكاتب الولائية لتكتل النقابات المستقلة لعمال التربية بغليزان، قررت مقاطعة اللقاء الذي كان من المقرر أن تعقده وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مع ممثلي 10 نقابات تابعة لقطاع التربية من بينها 6 نقابات تابعة للتكتل النقابي بدعوة من الوزيرة، وهو اللقاء المبرمج على هامش زيارة العمل والتفقد التي تقوم بها الاحد إلى ولاية غليزان، وتدوم يومين.

وأشارت ذات المصادر إلى أن سبب مقاطعة التكتل للقاء بن غبريط صدر من المكتب الوطني لتكتل النقابات المستقلة، وذلك تنفيذا لقرار المقاطعة الصادر مؤخرا، والذي يخص جميع اجتماعات وأنشطة الوزارة وطنيا ومحليا، “وذلك لعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين، وطريقة تعامل الوزارة مع النقابات محليا ووطنيا، والتي تتنافى مع الشراكة الاجتماعية، والتي تفرض المزيد من التضييق على ممارسة العمل النقابي والأساليب المنتهجة مثل عدم توفير المقرات للنقابات، وعرقلة حق التفرغ للممثلين النقابيين لممارسة نشاطهم. وندد “المقاطعون” بما وصفوه بسياسة الهروب المعتمدة من طرف الوزارة، خصوصا عملية عمل اللّجان المنصبة للمشاكل المطروحة، على غرار ملف الخدمات الاجتماعية، والقانون الأساسي وكذا سياسة تسيير القطاع بـما أسموه “قرارات استفزازية، وتعليمات فوقية من شأنها إدخال القطاع في أزمة حقيقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة التربية ستقوم الأحد بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية غليزان تتفقد من خلالها قطاعها، كما تحضّر لورشة تاريخية للتعريف بالرسام التشكيلي أمحمد إسياخم، إلى جانب حضورها نشاطات ثقافية مختلفة. كما تتضمن أجندة الزيارة الإعلان عن انطلاق الطبعة الثانية لمشروع “أقلام بلادي”. وتختتم زيارة الوزيرة بلقاء إذاعي على مستوى الإذاعة الجهوية، لإلقاء كلمة موجهة إلى عمال قطاع التربية بالولاية.