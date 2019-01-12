الطرق مقطوعة في 9 ولايات

أفادت مصالح الدرك الوطني اليوم السبت، إن الاضطرابات الجوية التي شهدتها 9 ولايات وسط وشرق الوطن خلال اليومين الأخيرين تسببت في قطع حركة المرور عبر 16 طريقا وطنيا و15 طريقا ولائيا بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وأوضح المصدر إن الولايات التي تأثرت بالاضطرابات الجوية هي تيزي وزو والبويرة والبليدة وبجاية وجيجل وبرج بوعريرج وتبسة وسطيف وميلة، مشيرا إلى أن 16 طريقا وطنيا و15 طريقا ولائيا تظل مغلقة بسبب تراكم الثلوج بعد تساقطها الكبير خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وكانت نشرية جوية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أعلنت عن تساقط الثلوج على مرتفعات شرق و وسط شرق البلاد التي يتجاوز علوها 700 متر، وعلى مرتفعات بعض ولايات وسط البلاد التي يفوق علوها 900 متر، لافتة إلى أن كثافة الثلوج المتساقطة ستصل إلى 15 سنتمترا وسيستمر تساقطها إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

وتجدر الإشارة إلى أن مفارز من الجيش الوطني الشعبي قد تدخلت في المناطق المعزولة من أجل فتح الطرقات المقطوعة، حيث جندت لذلك كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية، حسب وزارة الدفاع الوطني.

وفي هذا الإطار قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من ولاية البليدة (الناحية العسكرية الأولى) بمنطقة الشريعة، البويرة (الناحية العسكرية الأولى) على مستوى الجباحية وسوق الخميس وبولاية جيجل (الناحية العسكرية الخامسة)، على مستوى خناق الجمعة، بئر الغزالة و الكبابة، بفتح الطرقات والمسالك وتقديم المساعدة للمواطنين، مما سمح بعودة حركة بالمرور بصفة عادية.