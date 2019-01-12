عيسى يكشف عن تاريخ تسليم قاعة صلاة المسجد الأعظم

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أنه اتفق مع النقابة الوطنية للأئمة على تشكيل لجان لمناقشة مطالبهم واحدا بواحد".

وقال وزير الشؤون الدينية على هامش إشرافه اليوم بالعاصمة على الاحتفالية الوطنية بمناسبة صدور أول تفسير لمعاني القرآن الكريم باللغة الامازيغية أنه "سيتم في كل جلسة حوار مع الأئمة مطلبا واحدا من أصل 47 مطلبا".

وأكد الوزير أنه " سيرفع في كل مرة تقريرا للسلطات العليا في حال تجاوزه أمر تلبية المطلب".

وأضاف عيسى أنه " سنعمل على تلبية المطالب في جو حواري ودون أي تشنج".

تسليم قاعة الصلاة للمسجد الأعظم

من جهة أخرى كشف الوزير أن "تسليم قاعة الصلاة للمسجد الأعظم لن يتجاوز شهر جانفي الجاري"، في حين أن موعد تدشين المسجد قال عيسى أن "هذا من صلاحيات الرئيس وحده".

أما بخصوص الانتقادات التي طالت الآذان الذي تم تجربته بالمسجد الأعظم مؤخرا ، قال الوزير أن هذا الآذان من نوع "التيندي"، مضيفا أن " المسجد ليس عاصميا بل وطنيا".

مجلس وزاري مشترك قبل نهاية جانفي مخصص للحج

وفي سياق آخر قال الوزير أن سيكون في نهاية الشهر الجاري مجلس وزاري مشترك مخصص لموسم حج 2019 برئاسة الوزير الاول أحمد أويحي لتحديد تكلفة الحج، مشيرا الى أن " تكلفة لن تكون مرتفعة لأننا تفاوضنا جيدا مع السعودية".

وأكد عيسى أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار خدمات الحج عدا النقل لأن السعودية فرضت تسعيرة جديدة