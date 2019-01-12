بالفيديو..قريشي: ” خلّونا من العاطفة.. الوطنية ليست في التصويت على محرز” !

كشف المدير الفني الوطني السابق توفيق قريشي عن السبب الذي دفعه للتصويت على اللاعب المصري محمد صلاح على حساب الجزائري رياض محرز في جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

وتحدث قريشي في تصريح لتلفزيون النهار، حول الجدل الكبير الذي صنعه عقب إختياره المصري محمد صلاح كأحسن لاعب في إفريقيا قائلا:

“أنا عضو في اللجنة التقنية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومطلوب مني الحياد والإحترافية في العمل الذي أقوم به، وبالتالي حتى لو طلب مني أن أرتب اللاعبين، لا يمكنني أنا أضع محرز قبل صلاح، أو قبل ساديو ماني”

وأضاف: “يجب أن نتخلى عن العاطفة، لأن الوطنية ليست في هذه الأمور، وأنا أرى أن الوطنية في أمور أخرى، وحتى لو يطلب مني أن أضع ترتيب جديدا، لا يمكنني أن أضع محرز في المرتبة الأولى، لأنني أتحلى بالموضوعية”.