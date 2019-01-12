مقتل 4 أشخاص في انفجار ناجم عن تسرب غاز في باريس

وقع انفجار ضخم، اليوم السبت، في الدائرة التاسعة وسط العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتحطم النوافذ، وذلك وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن الشرطة القول إن "حريقا اندلع في منشأة تجارية تلاه انفجار قوي".

وقالت الشرطة الفرنسية، على "تويتر"، "يتدخل رجال الإطفاء في الوقت الحالي لإخماد حريق أعقب وقوع انفجار قوي في شارع تريفيزو في الدائرة التاسعة وسط العاصمة باريس".

وفي وقت لاحق أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر، أن أربعة أشخاص قتلوا، صباح اليوم السبت، 12 يناير/كانون الثاني، بعد أن تسبب انفجار قوي في مخبز بالعاصمة باريس في إحراق المبنى.

وقال كاستانير، من أمام مكان الحادث، إن "الانفجار أدى لمقتل أربعة أشخاص بينهم 2 من رجال الإطفاء بالإضافة لسقوط 37 جريحا بينهم 8 بحال الخطر"، مضيفا أن "حوالي 200 رجل إطفاء هرعوا للمكان لإطفاء الحريق وإخلاء الجرحى".