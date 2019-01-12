إرهابي آخر يسلم نفسه بتمنراست

سلم الإرهابي بن بيلة زيد المكنى أبو عيسى أمس نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته سلاح من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الموطني اليوم السبت ، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، يوم 11 جانفي 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى "بن بيلة زيد"، المكنى "أبو عيسى"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين.

من جهة أخرى أفاد نفس المصدر، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، حجزت سيارتين (02) رباعيتي الدفع، (18) مولدا كهربائيا، (13) مطرقة ضاغطة وهاتفا (01) للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية. كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك (61.5) كيلوغراما من الكيف المعالج وأوقفت تاجر(01) مخدرات بالبيض، فيما تمكن عناصر الدرك الوطــني خــلال عمليات متفرقة بكـــل من معسكر، أم البواقي وتمنراست ، من حجز ما يقارب (19) كيلوغراما من الكيف المعالج و بندقية (01) صيد وتوقيف خمسة (05) أشخاص.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران منظما (01) لرحلات الهجرة غير الشرعية.