علي حداد يطلق كتابا جديدا من مقر الكونغرس الأمريكي !

كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، النقاب عن الكتاب الذي سيطلقه باسم '' الأفسيو" يوم الاثنين بمقر الكونغرس الأمريكي.

وكتب علي حداد اليوم السبت في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ''سأتشرف باسم منتدى رؤساء المؤسسات بإطلاق كتاب "الجزائر والعلاقات عبر - أطلسية" يوم 14 جانفي 2019 بمقر الكونغرس الأمريكي".

وأشار حداد إلى أن "هذا الكتاب حول الجزائر ، كان ثمرة شراكة طوال سنة مع مركز الأبحاث: Transatlantic Leadership Network de l’Université John Hopkinsen"

وأضاف "يعد هذا المؤلف شراكة ميدانية بين أكادميين جزائريين وأمريكيين، وفقا للقواعد العلمية والأكاديمية، لنقل تاريخ الجزائر وعلاقاتها عبر-أطلسية بكل مصداقية وأمانة علمية".