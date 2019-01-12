(فيديو).. مشجعو الأفريقي يخربون ملعب سوسة بعد الخسارة أمام "سي أس سي"

لم تمر الخسارة التي مني بها النادي الأفريقي التونسي، على يد شباب قسنطينة، دون أن تخلف وراءها أعمال شغب من قبل جماهير الفريق التونسي.

وعبر مشجعو الأفريقي، عن غضبهم بإضرام النيران بملعب سوسة الأولمبي، بعد نهاية المواجهة التي عرفت فوز "سي أس سي"، بنتيجة هدف لصفر من توقيع عبد النور بلخير، أمس الجمعة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقام محبو الأفريقي، بحرق الكراسي البلاستيكية وتهشيم محتويات الملعب ومحاولة اقتحام المستودع.

كما تعرض رئيس النادي الأفريقي عبد السلام اليونسي، إلى إصابة على مستوى الأنف، إثر رشق الجماهير، المنصة الشرفية بالقوارير.