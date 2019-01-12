لأول مرة...الجيش الجزائري يختبر منظومة "كورنيت" بنجاح

كشفت تقارير صحفية أن ''الجيش الجزائري اختبر مؤخرا نظام الصواريخ "كورنيت-إي إم" المضاد للدبابات المصنوع في روسيا لأول مرة''.

وحسب وكالة "سبوتنيك' الروسية، فقد اختبر الجنود الجزائريون خلال تمرين "فولكان —2019 "، الذي جرى مؤخرا، لأول مرة، نظام صاروخي مضاد للدبابات من طراز "كورنيت-إي إم"، الذي أنتج في روسيا.

وأضافت ذات الوكالة أنه "ووفقا للجيش الشعبي الوطني الجزائري، أثبتت المنظومة فعاليتها في تدمير الأهداف المدرعة والجوية والطائرات بدون طيار".

وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري الروسي أوليغ بونومارينكو في مقابلة مع موقع "سلوفا إي ديلو" أن "المنظومة الصاروخية المضادة للدبابات الآن عبارة عن سلاح مشاة موجه.

وأضاف "تستخدم "كورنيت إي إم" أيضا من أجل أهداف جوية وفيها وحدات قتالية متعددة. يوجد رأس حربي متخصص بالعمل ضد المدرعات. يستخدم ضد معدات التشكيلات غير الشرعية. وقد تكون معدات مستولى عليها أو الشهيرة "السيارات الانتحارية".

وأشار الخبير العسكري إلى أنه "هناك أيضا رأس حربي حراري شامل. يمكنه العمل ضد المباني ونقاط إطلاق النار. يمكننا القول أن "كورنيت-إي إم" هو سلاح متعدد الاستخدامات، وهو فعال ضد كل من الجيوش التقليدية وضد الجماعات الإرهابية".