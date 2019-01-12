اكتشاف جديد في منطقة "عين لحنش" بسطيف

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أنه " تم العثور منذ أسبوع على عظام فيل في عين لحنش بولاية سطيف، مؤكدا أن "المواقع المجاورة لها سيتم إخراجها قريبا للرأي العام".

وأكد ميهوبي خلال اشرافه على احتفالات السنة الامازيغية بولاية تمنراست أن "منطقة عين لحنش ستكون من أكثر المناطق السياحية في العالم".

وأضاف في ذات السياق أن ": البقايا العظمية التي وجدت مؤخرا تعود إلى 3 ملاين سنة قبل الميلاد".

وأشار ميهوبي إلى أن الدستور الجزائري يوجب الحفاظ على التراث المادي و اللامادي.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن مصالح دائرته تقوم" بعملية مسح للواجهات البحرية للعثور على تراث مدفون ، مشيرا في ذات السياق الى "العثور على 23 مدفع حربي قديم"