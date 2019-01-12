عنتر يحي يرد بقوة على أحمد أحمد

د القائد السابق للمنتخب الوطني عنتر يحي بقوة على رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أحمد أحمدـ بعد تهجمه مؤخرا على أحد الصحفيين الجزائريين خلال حفل "الكاف" بالعاصمة السنغالية داكار.

ونشر المناجير الحالي لنادي "أورليون" الفرنسي، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" رد فيها على رئيس "الكاف"، بحيث قال فيها:"لأنّ بشرتكم بيضاء أكثر منّا؟ .. هل هذه طريقة يتكلم بها رئيس الكاف؟ لطالما مثلنا إفريقيا بكل فخر”.

ويبدو أن صاحب هدف ملحمة أم درمان، لم يتقبل الرد الإستفزازي لرئيس أعلى هيئة كروية في القارة السمراء، وحديثه بتلك الطريقة مع صحفي جزائري.