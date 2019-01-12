نشرية خاصة جديدة تحذر من أمطار غزيرة بشرق الجزائر

حذرت نشرية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للارصاد الجوية، اليوم السبت 12 جانفي، من استمرار تهاطل الأمطار التي تكون على شكل زخات أحيانا بشرق الوطن.

الولايات المعنية هي: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، قالمة، قسنطينة و ميلة.

ويتوقع ن تصل كمية الأمطار إلى 30 ملم، في حين أن صلاحية النشرية تمتد إلى غاية أواخر نهار على الساعة 18 مساءا.

كما تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيها آخر باستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد علوها عن 700 و 900 متر

الولايات المعنية:

تيزي وزو، البويرة، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بو عريريج، باتنة، خنشلة، تبسة، ام البواقي، بجاية، جيجل و سكيكدة.

صلاحية هذه النشرة إلى غاية السادسة مساءا.