انفجار عنيف وسط باريس

وقع انفجار ضخم، اليوم السبت، في الدائرة التاسعة وسط العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتحطم النوافذ، وذلك وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن الشرطة القول إن حريقا اندلع في منشأة تجارية تلاه انفجار قوي.

وقالت الشرطة الفرنسية، على "تويتر"، "يتدخل رجال الإطفاء في الوقت الحالي لإخماد حريق أعقب وقوع انفجار قوي في شارع تريفيزو في الدائرة التاسعة وسط العاصمة باريس.

ونقلت إذاعة "أوروبا 1" أن: "20 شخصا أصيبوا بحسب المعلومات الأولية إثر الانفجار في الدائرة التاسعة بباريس، بينهم 7 في حالة خطرة". وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الانفجار وقع بسبب تسرب غاز من أحد المخابز، مشيرة إلى أن الطابق الأرضي تدمر بالكامل.