بالصور.. انزلاق للتربة يغلق الطريق الرابط بين بئر مراد رايس ورياض الفتح مؤقتا

حذّرت مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر العاصمة، مستعملي الطرق من سلوك الطريق الفرعي الرابط بين مقام الشهيد وبئر مراد رايس.

وقالت المديرية في بلاغ لمستعملي الطرق بالعاصمة، “يتوجب تفادي المرور على الطريق الفرعي الرابط ما بين مقام الشهيد وبئر مراد رايس نظرا للإنزلاق الترابي الذي شهده”.

وعرف الطريق انزلاقا ترابيا مساء اليوم بسبب تساقط كميات معتبرة من الأمطار، حيث تم غلق الطريق مؤقتا حتى الإنتهاء من الأشغال.