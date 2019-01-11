بلد جديد يقترب من تغيير اسمه

في ظل مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وربما الاتحاد الأوروبي أيضا، وافق برلمان مقدونيا، الجمعة، على تعديلات دستورية بإعادة تسمية البلاد إلى مقدونيا الشمالية، وفق اتفاق مع الجارة اليونان.

وصوت النواب الحاضرون وعددهم 81 لصالح التعديلات الدستورية، وامتنع الباقون - وعددهم 29- عن التصويت، ولكي يبدأ سريان الاتفاق، يتعين على البرلمان اليوناني الانعقاد خلال الاسابيع المقبلة للتصديق عليه.

و قال رئيس الوزراء زوران زائيف أمام النواب، إن الاتفاق مع اليونان المجاورة، التي أصرت على تغيير الاسم لرفع اعتراضاتها عن انضمام مقدونيا للناتو والاتحاد الأوروبي، كان أفضل ما يمكن الوصول له.

وتقول اليونان، التي تضم إقليما باسم مقدونيا، إن اسم جارتها الشمالية يمثل مطالبة بالسيادة على أراض تابعة لها، وصوتت ضد انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وأبرمت أثينا وسكوبيا اتفاقا في يونيو يستند إلى الاسم الجديد المقترح، لكن معارضين قوميين يقولون، إن التغيير سيقوض الهوية العرقية للسلاف الذين يشكلون الأغلبية في مقدونيا.

ويعد تغيير أسماء الدول ظاهرة نادرة على مستوى العالم، وأشهرها تغيير بورما اسمها إلى ميانمار، وسوازيلاند إلى إي سواتيني، وفولتا العليا إلى بوركينا فاسو، وزائير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيلان إلى سريلانكا.