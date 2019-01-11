نشرية خاصة : استمرار تساقط الثلوج في 15 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة 11 جانفي، في نشرية خاصة عن استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتجاوز علوها 700 متر وهذا الى غاية مساء غد السبت.

وأوضح ذات المصدر أن الامر يتعلق بولايتي تيزي وزو والبويرة حيث من المتوقع ان يصل سمك الثلوج المتساقطة أو يتجاوز 15 سم وذلك الى غاية منتصف نهار غد السبت.

كما تتوقع ذات المصالح أن يصل سمك الثلوج أو يتجاوز 25 سم بولايات سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، بجاية، جيجل وسكيكدة طيلة فترة صلاحية هذه النشرية التي تمتد الى غاية السادسة من مساء يوم غد السبت.

تساقط الأمطار

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة أخرى عن تواصل تهاطل الامطار التي تكون أحيانا في شكل رعود بعدد من ولايات شرق البلاد وهذا الى غاية مساء غد السبت.

وتخص هذه النشرية ولايات تيزي وزو, بجاية, جيجل, سكيكدة, سطيف, قالمة, قسنطينة وميلة, حيث من المتوقع ان تصل كمية الامطار أو تتجاوز محليا 30 ملم خلال فترة صلاحية هذه النشرية التي تمتد الى غاية السبت في حدود الساعة السادسة مساء.