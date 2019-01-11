فيديو : الجيش يفك العزلة و يفتح الطرق المغلقة بسبب الثلوج – الجزائر

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى المناطق المعزولة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة 11 جانفي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه “تبعا للتقلبات الجوية التي تعرفها المناطق الشمالية للوطن المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج، وتنفيذا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى المناطق المعزولة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة منذ الساعات الأولى بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة”.

في هذا الإطار، قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من ولاية البويرة /ن ع 5 على مستوى الجباحية و سوق الخميس وبولاية جيجل/ ن ع5، على مستوى خناق الجمعة، بئر الغزالة والكبابة، بفتح الطرقات و المسالك وتقديم المساعدة للمواطنين مما سمح بعودة حركة بالمرور بصفة عادية.

أكدت الوزارة أن وحدات الجيش الوطني الشعبي تبقى على أهبة الإستعداد للتدخل السريع كلما دعت الضرورة لذلك.