الثلوج تقطع 44 طريقا وطنيا و ولائيا

تعرف عدة محاور طرقات في ثماني ولايات بكل من وسط البلاد وشرقها انقطاعا في حركة المرور بعد التساقط الكبير للثلوج التي تهاطلت على هذه المناطق خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب مصالح الدرك الوطني اليوم الجمعة.

ويشهد 16 طريقا وطنيا و28 طريقا ولائيا، حسب المصدر نفسه، انقطاعا في حركة السير بكل من ولايات البليدة وتيزي وزو والبويرة وبجاية وسطيف وبرج بوعريريج وجيجل ومسيلة، وفقا لما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تدخلت فيه مفرزات للجيش الوطني الشعبي في المناطق المعزولة من أجل فتح الطرقات المقطوعة، حيث جندت لذلك كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية مثلما كان عليه الحال في ولاية جيجل حيث أعيد فتح الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين خنق الجماع وبئر غزالة والكبابة، مما سمح باستئناف حركة السير بشكل عادي.

للتذكير، فقد أفادت نشرية جوية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أمس الخميس ، بتساقط الثلوج على مرتفعات شرق و وسط شرق البلاد التي يتجاوز علوها 900 متر، وعلى مرتفعات بعض ولايات وسط البلاد التي يفوق علوها 1000 متر.