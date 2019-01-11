تصدير 20 طنا من البطاطا إلى فرنسا

تم شحن 20 طنا من البطاطا في حاوية ببلدية حاسي خليفة (30 كلم شرق الوادي) اليوم الجمعة، موجهة إلى التصدير عبر ميناء الجزائر العاصمة نحو فرنسا.

وتأتي عملية التصدير في إطار التجسيد الميداني للإستراتيجية المسطرة من طرف الغرفة الفلاحية بالوادي التي ترمي إلى فتح أسواق جديدة خارجية للمنتوج الزراعي الوطني لسد الفائض من جهة ولتفعيل حركية الاقتصاد الوطني وخلق ثروة بديلة خارج قطاع المحروقات كما أوضح رئيس الغرفة، بكار غمام حامد.

وأشار ذات المتحدث إلى أن عملية تصدير البطاطا، الأولى من نوعها هذا الموسم، تعد من أولويات مهام جهاز الغرفة الفلاحية ويتمثل ذلك في لعب دور الوساطة بين الفلاح صاحب المنتوج الزراعي والمتعامل الاقتصادي المصدر من خلال عرض تسويق للإنتاج الفلاحي.

ومن جهته أكد المتعامل الاقتصادي صاحب مؤسسة التصدير عبد اللطيف بجاوي أن هذه الشحنة هي الأولى على أن تصل خلال هذا الموسم الزراعي (ثلاثة أشهر) إلى 500 طن من البطاطا وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين متعاملين أجانب من دولة فرنسا.

وذكر رئيس الغرفة الفلاحية بالوادي أن مصالحه في اتصال دائم مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين لفتح أسواق جديدة خارجية لتسويق المنتوج الزراعي الوطني في دول أوروبا وآسيا في إطار مساهمة الغرفة في مساعي تنويع الاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الشحنة استفادت من التشميع الجمركي في مكان الشحن بحضور إطارات وأعوان إدارة الجمارك الجزائرية وذلك في إطار سياستها لتحسين نوعية الخدمة العمومية المتمثلة في تسهيل الإجراءات الجمركية للمتعاملين الاقتصاديين (المصدرين).