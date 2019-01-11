تعرف على أصل وأسطورة ينّاير في قصتين

يحتفل بينّاير في جميع بلدان شمال أفريقيا ، وحتى في بعض البلدان الأخرى مثل جزر الكناري.

يتزامن ييناير ، الذي يتوافق مع 12 يناير من التقويم الغريغوري ، مع بداية التقويم الزراعي بين الأمازيغ ، ويحتفل به أساسا التقاليد والطقوس الزراعية.

احتفال رأس السنة الأمازيغية هو تقليد عميق في الذاكرة الجماعية ، أكثر بكثير من واحد ، إنه رمز حقيقي للفخر والهوية

1-قصة شاشناق

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يعود الاحتفال بينّاير إلى غزو مصر من قبل الملك الأمازيغي شاشناق الأول ، في العام 950 قبل الميلاد ، حيث أسس الأسرة الثانية والعشرين. في كتابه ، تشير المرأة الشاوية أوريس ماثي غودري إلى أن ينّاير ، الذي يُطلق عليه أيضًا "اس ان فاراون" وهذا يعني يوم الفرعون ، ووفقاً للأسطورة ، احتفل شعب تشاو بموت فرعون الذي سقط في البحر ، وهو في زمن مصر القديمة التي ستحدد سنة الصفر من التقويم البربري. إنه يقابل التاريخ الذي تولى فيه الملك شاشناق الأول فرعون مصر وهذا يعني يوم الفرعون ، ووفقاً للأسطورة ، احتفل شعب تشاو بموت فرعون الذي سقط في البحر ، وهو في زمن مصر القديمة التي ستحدد سنة الصفر من التقويم البربري. إنه يقابل التاريخ الذي تولى فيه الملك شاشناق الأول فرعون مصر توحيد مصر لغزو القدس. حصل من فرعون سيامون ، الذي يتكون جيشه إلى حد كبير من الأمازيغ ، على تفويض لتنظيم عبادة جنائزية لأبيه نمارت. على وفاة Psossenes الثاني في 950 قبل الميلاد ، الذي كان قد خلف سيامون ، أعطى Sheshonk نفسه الكرامة الملكية وأسس سلالة 22 التي شرعيتها من خلال الزواج ابنه Osorkon لابنة Psoussen II ، الأميرة Makare. لذا يشير عام الأمازيغية صفر إلى هذا التاريخ التاريخي لأكثر من 950 سنة قبل J-C



-2 المراة العجوز او لعجوزة

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في بعض أجزاء الجزائر ، يعتقد أنه في ليلة ييناير ، تسير امرأة عجوز ، نوع من الجنية الشريرة ، إلى البيوت لترى ما إذا كان الحزب قد سار بشكل جيد وأن الجميع قد أكل جيدا.

ويقال أيضا أن شهر يناير (كانون الأول) كان عمره 30 يومًا ، وفي يوم من الأيام ، واستفادت من عودة الطقس الجيد ، بدأت امرأة عجوز ، أخذت معها الماعز ، تسخر من ينّاير عن طريق التناغم: "في النهاية نحن نتخلص منه ، ينّاير القديمة! لا مزيد من البرد والثلوج والمطر! "

تحولت ينّاير ، التي كانت تشعر بالضيق ، إلى "فورار" (فبراير) ، وقالت: "الأب فورار ، هل ستقرضني يومًا ما لمعاقبة المرأة العجوز المتعجرفة؟" ، وينضم فيرار إلى طلبه وإلى فصل الشتاء ، كنا نظن أنه قد انتهى ، وعاد في القوة. يبدأ الثلج بالهبوط ، وتزداد العاصفة ، وتحمل الرجل المسن الذي سخر منه ، ولهذا السبب يقول أحدهم في اليوم الأخير من ينّاير ، اقترض اليوم.