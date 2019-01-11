الجزائر تملك 12.200 مليار برميل من النفط

تعد الجزائر من بين العشرين أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة، بـ 12.200 مليار برميل، بحصة تقدر نسبتها بـ 0.8 بالمائة من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ 1.48 تريليون برميل بنهاية عام 2017.وفق ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية

وحسب ذات المصدر، تحتل فنزويلا المرتبة الأولى باحتياطي يقدر بـ 302.8 مليار برميل نسبتها 20.4 بالمائة من العالم.فيما حلت المملكة العربية السعودية ثانيا بـ 268.5 مليار برميل، بحصة 18.1 فالمائة.

كما جاءت إيران خلف فنزويلا والسعودية، باحتياطي نفط مثبت يبلغ 155.6 مليار برميل، يشكل 10.5 بالمائة من الاحتياطي العالمي، ثم العراق بـ 147.2 مليار برميل، يشكل 9.9 بالمائة.

وخامسا حلت الكويت باحتياطي نفط مثبت يبلغ 101.5 مليار برميل، يشكل 6.8 بالمائة من الاحتياطي العالمي، ثم الإمارات بـ 97.8 مليار برميل، يعادل 6.8 بالمائة.

وحجزت روسيا المرتبة السابعة باحتياطي نفط مثبت يبلغ 80 مليار برميل، يشكل 5.4 بالمائة من الاحتياطي العالمي، ثم ليبيا بـ 48.4 مليار برميل، يمثل 3.3 بالمائة، تاسعا حلت نيجيريا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 37.5 مليار برميل، بـ 2.5 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية عاشرا بـ 32.8 مليار برميل، يعادل 2.2 بالمائة.

وجاء ترتيب المراكز من الـ 10 إلى الـ 20 عالميا المؤكد كما يلي: كازاخستان 30 مليار برميل بـ 2 بالمائة، تليها الصين 25.6 مليار برميل "1.7 بالمائة"، قطر 25.2 مليار برميل "1.7 بالمائة"، البرازيل 12.6 مليار برميل "0.9 بالمائة"، الجزائر 12.2 مليار برميل "0.8 بالمائة".

تتلها أنغولا باحتياطي نفطي يبلغ 8.4 مليار برميل "0.6 بالمائة"، الإكوادور 8.3 مليار برميل "0.6 بالمائة"، أذربيجان سبعة مليارات برميل "0.5 بالمائة"، المكسيك 6.5 مليار برميل "0.4 بالمائة"، وأخيرا النرويج في المرتبة الـ 20 عالميا بـ 6.4 مليار برميل، تمثل 0.4 بالمائة من الاحتياطي العالمي من النفط المثبت.

واستند التقرير إلى إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن احتياطيات النفط عقب مراجعة مستقلة أجرتها شركة ديجويلر آند ماكنوتن "دي آند إم" الرائدة في مجال الاستشارات، إضافة إلى بيانات منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية.

وتعتمد بيانات "أوبك" احتياطيات النفط التقليدي في العالم ولا تشتمل على النفط الصخري، لذا خرجت كندا من قائمة كبار الدول امتلاكا للاحتياطي، كون لديها 3.8 مليار برميل من النفط التقليدي فقط، فيما يبلغ إجمالي التقليدي وغير التقليدي نحو 173 مليار برميل.