اختناق شخصين وصعوبة في حركة المرور بسبب الثلوج في المدية

شهدت ولاية المدية خلال الـ 24ساعة الماضية تساقط كميات معتبرة من الثلوج، على مرتفعات المنطقة التي يفوق علوها ابتداء من700متر.

على غرار عاصمة الولاية وبن شيكاو وسيدي زهار وتابلاط بأقصى الشرق.

واختلف حجم سمكها من منطقة إلى أخرى حيث لم يتعد 15سم في أغلبها.

وقد خلفت موجة البرد التي وصلت درجتها إلى واحدة تحت الصفر حركة مرور صعبة.

على مستوى العديد من الطرقات الوطنية والولائية خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم 1.

انطلاقا من الغزاغزة إلى غاية منحدر الفرنان بالبرواقية، وكذا كل من الطريق الوطني رقم “62” و 60″ أ” و “8” صعوبة في السير.

كما تم تسجيل اختناق شخصين جراء استنشاقهم غاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 24 فيفري وسط مدينة المدية.

هذا إلى جانب إلغاء امتحانات مختلف الأطوار بجامعة التكوين المتواصل وتأجيلها إلى الجمعة القادمة.

وقد تم تشكيل خلية أزمة على مستوى مقر الولاية لمتابعة آخر المستجدات وتدخل مختلف فرق الأشغال العمومية.

التي قامت برش الطرقات بالحصى والملح منذ الساعات الأولى من ليلة أول أمس تفاديا لتشكل طبقات الجليد.

ناهيك عن تواجد أفراد الحماية المدنية في شكل مراكز متقدمة ودوريات خاصة في النقاط السوداء التي تعرف ازدحام مروري كبير.