إنذار” لكل مؤسسة تربوية لم تحتفل بـ “يناير”

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري التربية، الموزعين عبر التراب الوطني، امرتهم من خلالها باحصاء المؤسسات التربوية التي لم تحتفل بيناير أمسية الخميس.

وطالبتهم بمعاقبة مدير كل مؤسسة، من خلال توجيه إنذار كتابي له، على أن تتم محاسبته في نهاية السنة الدراسية، وهذا خلال التقييم الذي سيجرى لأداء كل مدير.

وكانت وزارة التربية، قد وجهت نهاية الأسبوع الماضي، تعليمة أمرت من خلالها كل المؤسسات التربوية، بالقيام باحتفالات رمزية، بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية .

وهذا على مستوى الابتدائيات لتعريف التلاميذ بهذه المناسبة .